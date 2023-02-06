рф надала Ірану зброю, захоплену на полі бою в Україні. Фото:

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Захоплене на полі бою в Україні озброєння отримав Іран.

Країна-агресор російська федерація передала іранській стороні цю зброю. Іранці займатимуться його реконструкцією. Про це повідомило видання Wall Street Journal.

За словами офіційних осіб, Москва надала Ірану зброю, захоплену на полі бою в Україні, яку вони намагаються реконструювати, — йдеться в публікації.

ЗМІ повідомляє, що москва та Тегеран продовжують розвивати тісніші зв’язки на різних напрямках. Нещодавно ці країни поєднали свої міжбанківські системи обміну платіжними повідомленнями, відкривши шлях усім іранським банкам щодо операцій з російськими кредиторами.

Також Іран погодився передати рф балістичні ракети. Поки що немає жодних ознак того, що їх вже відправили до російської федерації.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року британський телеканал Sky News повідомляв, що росія передала Ірану зразки захопленого в Україні озброєння — британську протитанкову ракету NLAW, американську протитанкову ракету Javelin та зенітну ракету Stinger.

Також у медіа з’являлася інформація, що москва готується передати Тегерану до 24 літаків Су-35 в обмін на дрони-камікадзе.

Джерело: Wall Street Journal