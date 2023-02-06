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Ракурс
Героїню фотосесій відпочинку за кордоном звільнили з військової служби - що сталося цього разу

Героїню фотосесій відпочинку за кордоном звільнили з військової служби — що сталося цього разу

6 лют 2023, 19:23
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Колишнього офіцера прес-служби Південного регіонального управління ДПСУ Іванну Плантовську, яка хизувалась у соцмережах відпочинком за кордоном, звільнили з військової служби.





Про це 6 лютого повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі УП.

Іванна Плантовська

Кілька днів тому Плантовська опублікувала нову фото на своїй сторінці у Facebook та отримала чергову порцію хейту. У коментарях користувачі обурилися, що навіть після скандалу військовослужбовиця продовжує дратувати українців епатажними світлинами.

У відповідь Плантовська зазначила, що просто «заздрісники, які не мають своїх грошей, рахують чужі».

Демченко повідомив, що звільнення відбулося наприкінці січня.

Плантовська потрапила в скандал через те, що хизувалась у соцмережах відпочинком за кордоном. Після розголосу у медіа її перевели з Одеси в Житомир, але тепер звільнили з військової служби.

Наразі вона звільнена з лав Державної прикордонної служби України відповідно до норм законодавства про військовий обов’язок і військову службу. Звільнення відбулося наприкінці січня, — сказав Демченко УП.

Джерело: Ракурс


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