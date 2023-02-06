Влада не може знайти охочих очолити митницю - Арахамія

https://racurs.ua/ua/n179652-vlada-ne-moje-znayty-ohochyh-ocholyty-mytnycu-arahamiya.html

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Глава парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія розповів, що на цей момент жоден з українських чиновників не висловив бажання очолити Державну митну службу

Наразі немає жодних кандидатів. Якщо зазвичай у нас багато охочих, то зараз таких кандидатів нуль, — цитує Арахамію «Ліга».

Очільник фракції СН пояснив також, чому відносно довго не звільняли з посади в.о. голови Держмитниці В’ячеслава Демченка.

У нього був «базовий імунітет» після призначення. Це людина з найчистішою репутацією. Раніше він очолював прикордонну службу. У мене немає даних, що він брав участь у будь-яких схемах. Але для того, щоб наводити лад на митниці, недостатньо бути просто чесною людиною, — розповів голова фракції.

Арахамія додав, що у влади є концептуальне розуміння, що робити з Держмитницею, яка за останні кілька років пережила зміну шести керівників.

Кадрові ротації влади

6 лютого голова фракції «Слуга народу» Арахамія заявив, що цього тижня у Міністерстві оборони не буде кадрових змін. А нардепка від СН Мар’яна Безугла написала у Facebook, що ротацію міністрів призупинили, бо це несе ризики перед «Рамштайном» та можливим наступом росіян.

Нагадаємо, що раніше влада планувала звільнити міністра оборони Олексія Резнікова і призначити його очільником Міністерства стратегічних галузей промисловості. Резніков від цієї посади відмовився. На його місце в Міноборони президент планував призначити очільника ГУР Кирила Буданова.

Співрозмовники «Бабеля» у «Слузі народу» говорять, що поки за призначення Резнікова в Міністерство стратегічних галузей промисловості немає голосів. Переважно проти депутати, обрані за мажоритаркою. Щодо призначення Буданова — у депутатів теж є питання, адже за законом міністр оборони має бути цивільним, а Буданов — військовий.

Минулого тижня уряд звільнив звільнив частину керівництва Державної митної служби — т.в.о. голови В’ячеслава Демченка та першого заступника Олександра Щуцького.