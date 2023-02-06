Рейтер: Швейцарія наближається до скасування заборони на постачання зброї Україні

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У Швейцарії тривають дебати щодо постачання зброї Україні.

Як повідомляє агентство Reuters, країна наближається до рішення про скасування заборони на передачу Києву озброєнь швейцарського виробництва, хоча це суперечить багатовіковій традиції нейтральності.

Останнім часом уряд Швейцарії все частіше закликають відмовитися від заборони на постачання зброї Києву, хоча в парламенті поки що немає консенсусу з цього приводу.

Агентство посилається на одного із прихильників передачі озброєнь Україні — лідера правоцентристської Вільної демократичної партії Швейцарії Тьєррі Буркарта.

Нещодавно він запропонував законопроект, який дозволить уряду дозволити реекспорт швейцарської зброї до країн з такими самими демократичними цінностями, як у Швейцарії.

Ми хочемо бути нейтральними, але ми є частиною західного світу, — сказав Буркарт Рейтер. — Ми не повинні застосовувати вето, яке призведе до того, що Україні не зможуть допомагати інші. Якщо ми це зробимо, то допоможемо таким чином росії, а це не нейтральна позиція.

Інші держави хочуть підтримати Україну та зробити щось для безпеки та стабільності Європи. Вони не розуміють, чому Швейцарія каже «ні», — додав він.

Рейтер також наводить дані недавнього соціологічного дослідження, згідно з яким 55% швейцарців виступають за зняття заборони на реекспорт зброї та її постачання Україні.

Якби ми запитали це до війни, рівень підтримки, ймовірно, був би меншим за 25%. У минулому відмова від нейтральності була забороненою темою, — сказав агентству керівник соціологічної компанії GFS-Bern Лукас Голдер.

В останні місяці Берн відмовився дозволити Німеччині та Данії поставити Україні швейцарську бронетехніку та системи ППО.

Як зазначає Рейтер, деякі у Швейцарії побоюються, що нинішні заборони шкодять місцевій індустрії озброєнь, до якої, зокрема, належать місцеві підрозділи міжнародних компаній Lockheed Martin і Rheinmetall. У 2021 році Швейцарія продала зброї на 800 млн франків (876 млн доларів) і увійшла до числа 15 найбільших світових виробників зброї.

За словами керівника асоціації швейцарської військової індустрії Стефана Брупбахера, через заборону реекспорту зброї в Україну деякі підприємства «втратили контракти і більше не інвестують у Швейцарію». «Нинішнє становище послаблює нашу політику в галузі безпеки, підриває авторитет нашої зовнішньої політики та шкодить нашим компаніям», — каже він.

Втім, деякі швейцарські політики, як і раніше, виступають проти постачання зброї Україні. До них належить ліва Партія зелених і частина вкрай правої Швейцарської народної партії (SVP).