Макрон змінився - Зеленський напередодні візиту до Парижу

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Ракурс

Зеленський: Макрон змінився з того часу, як казав, що Росію не можна принижувати

Президент України Володимир Зеленський напередодні свого візиту до Парижа зазначив в інтерв’ю газеті Le Figaro, що Еммануель Макрон змінився з того часу, як стверджував, що необхідно уникати приниження росії.

Думаю, він змінився і змінився по-справжньому, — заявив Зеленський, коли журналісти нагадали йому про те, як сильно зачепили Київ слова французького президента про те, що росію не можна принижувати.

У червні минулого року Макрон насправді говорив про те, що дуже важливо не принижувати росію, щоб коли військові дії припиняться, можна було знайти дипломатичне вирішення конфлікту.

Зрештою саме Макрон проклав шлях для постачання танків, і він підтримав заявку України на вступ до ЄС, — зазначив Зеленський. — Думаю, що це був реальний сигнал.

Нагадаємо, що 9 лютого у Парижі відбудеться зустріч українського президента з французьким. Крім того, у розмові братиме участь й канцлер ФРН Олаф Шольц. Сьогодні Макрон зустрів Шольца у Єлисейському палаці напередодні прибуття Зеленського до Парижу — троє лідерів матимуть спільну вечерю, під час якої обговорять подальшу підтримку України, повідомляє BFMTV.

8 лютого Зеленський провів переговори з Ріші Сунаком у Лондоні, зустрівся з королем Чарльзом III, виголосив промову у британському парламенті, зустрівся з бійцями, яких навчають користуватися британськими танками та разом з британським прем'єром провів прес-конференцію.