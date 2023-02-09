Міноборони Британії - Спочатку БПЛА та далекобійні ракети, згодом - літаки

https://racurs.ua/ua/n179752-minoborony-brytaniyi-spochatku-bpla-ta-dalekobiyni-rakety-zgodom-litaky.html

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Постачання літаків від Великої Британії може зайняти місяці, але цьому є альтернатива, запевнив міністр оборони Британії Бен Воллес.

Він виключив можливість швидкого надання винищувачів Україні, посилаючись на складнощі процесу.

В інтерв’ю BBC Воллес розповів, що постачання літака — «це не звичайний випадок буксирування літака до кордону». Міністр уточнив, що є альтернатива з забезпечення повітряної оборони для України:

Британія знає, що потрібно Україні, і дуже рада допомогти багатьма способами, намагаючись досягти ефекту. Такого ж ефекту можна досягти, але потенційно в інший спосіб — і не витрачаючи на це місяці, — повідомив міністр, маючи на увазі ракети дальнього радіуса та безпілотники.

Британія не буде негайно постачати винищувачі Україні, бо повітряна підтримка військ може бути забезпечена за допомогою далекобійних ракет і БПЛА.

Воллес зазначив, що було б «більш реалістично і продуктивно» передбачити, що Британія надасть Україні літаки в довгостроковій перспективі для забезпечення її безпеки після завершення війни з рф.

Нагадаємо, що британський прем'єр Ріші Сунак 8 лютого після переговорів з Володимиром Зеленським повідомив, що доручив своєму міністру оборони розглянути можливість постачання бойових літаків України.