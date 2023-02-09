Понад 600 посадовців Міноборони і ЗСУ притягнуті до відповідальності – Резніков

https://racurs.ua/ua/n179760-ponad-600-posadovciv-minoborony-i-zsu-prytyagnuti-do-vidpovidalnosti-reznikov.html

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Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що 621 посадовця Міністерства оборони та Збройних сил України притягнули до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності за результатами внутрішніх аудитів у 2022 році.

621 — саме стільки посадових осіб з числа Збройних сил України та Міністерства оборони було притягнуто до відповідальності за результатами внутрішніх аудитів торік. З них — до матеріальної відповідальності — 497 посадових осіб, до дисциплінарної відповідальності — 124 посадові особи, — Резніков написав у Фейсбук.

При цьому глава оборонного відомства зазначив, що всі матеріали внутрішніх аудитів, якими встановлено порушення, були передані правоохоронцям.

Всі особи, чия вина доведена відповідними органами, — несуть і нестимуть відповідальність, вказав глава Міноборони.

Нагадаємо, журналісти опублікували розслідування, яке викрило Міноборони на закупівлі продуктів для ЗСУ за завищеними цінами. Через це було звільнено заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова та директора департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького. Прокуратура повідомила їм про підозру.