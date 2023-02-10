HIMARS по росіянах наводяться за координатами американських військових — The Washington Post

https://racurs.ua/ua/n179778-himars-po-rosiyanah-navodyatsya-za-koordynatamy-amerykanskyh-viyskovyh-the-washington-post.html

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Газета Washington Post з посиланням на офіційні джерела в Україні та США пише, що українські військові майже ніколи не завдають ударів ракетами HIMARS і не користуються іншими західними високоточними озброєннями без точних координат, які надають американські військові, що базуються у Європі.

Як заявляє газета, ця практика була підтверджена одразу трьома високопоставленими українськими та одним американським джерелом. І вона свідчить про більш серйозну та активну роль Пентагону у цій війні.

Так, як заявило газеті одне з високопоставлених українських джерел, ЗСУ майже ніколи не користуються передовими західними системами зброї без координат, отриманих від американців, а якщо координати з якихось причин не надаються, ударів по цілях зазвичай не завдаються.

За словами цього чиновника, такий підхід має переконати американців, що Києву можна довірити зброю дальнього радіуса дії.

Зараз Київ має у своєму розпорядженні системи HIMARS і схожі установки залпового вогню M270, проте їхній радіус не перевищує 75 км, тоді як ЗСУ хотіли б отримати системи ATACMS, далекобійність яких у чотири рази вища.

Адміністрація Байдена поки що відмовляється надавати їх, посилаючись на те, що їм таких систем не вистачає, і побоюючись, що така ескалація може спровокувати росію і втягнути США у війну.

Україна ж наполягає, що не використовуватиме таку зброю для завдання ударів по цілях на території росії.