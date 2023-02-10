Україна просить у Нідерландів винищувачі, Амстердам поки що не дає згоди

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Україна подала офіційну заявку Нідерландам на постачання винищувачів F-16. Це підтвердила Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Раніше влада країни заявляла про готовність надати Україні свої винищувачі, якщо Київ про це попросить.

Наприкінці січня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив на спільній прес-конференції з президентом Франції Емманюелем Макроном, що запит від України на постачання F-16 до Нідерландів не надходив. Наразі він офіційно є.

Однак, як сказала у п’ятницю міністр Оллонгрен, хоча прохання України і зрозуміле, виконати її нелегко.

Важливо, що винищувачі F-16 — це частина системи оборони США, тому потрібно отримати дозвіл американського уряду, — пояснила міністр.

Крім того, перш ніж українські повітряні сили зможуть використати винищувачі, пілотів треба буде навчити ними керувати, а техніків обслуговувати ці машини.

Як повідомлялося, 8 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра обговорили військову допомогу Україні, зокрема питання постачання бойової авіації.

Я також порушував питання про F-16. Ми продовжуємо наш діалог з Нідерландами та іншими країнами щодо бойових літаків, — повідомив глава українського МЗС.

Раніше Кулеба розповів про роботу команди президента Володимира Зеленського над наданням Україні першої ескадрильї іноземних бойових літаків.