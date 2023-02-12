The Telegraph - Велика Британія планує розпочати виробництво військової техніки в Україні

Велика Британія розглядає можливість виробляти зброю в Україні.

Британські чиновники оборонної промисловості відвідали Україну та обговорили ймовірність створення спільних оборонних підприємств, повідомила The Telegraph.

За даними видання, подібні переговори з українською владою ведуть і інші європейські оборонні підприємства, проте британські чиновники вже відвідали країну, сподіваючись не допустити, щоб їх випередили конкуренти з Німеччини та Франції.

Газета пише, що подібні підприємства зроблять Україну менш залежною від постачання озброєнь країнами Заходу, проте військові експерти також зазначають, що такі об'єкти не можуть залишитися поза увагою російських військових.

Танковий завод не маленький. І, чесно кажучи, якщо я був путіним, то це було б одне з перших місць, яке я знищив би, — заявив незалежний експерт з оборони Френсіс Туса.

Крім того, Туса зазначив, що росія може вважати провокацією появу західних оборонних підприємств на території України, проте він також додав, що російські загрози, швидше за все, не вплинуть на остаточне рішення європейських країн.

У Міноборони Великої Британії та канцелярії прем'єр-міністра відмовилися коментувати ситуацію.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну країни Заходу почали постачати українцям різні озброєння, щоб допомогти країні вистояти у війні. Довгий час союзники України не наважувалися на постачання важких озброєнь, проте наприкінці січня низка країн, включаючи Велику Британію, Німеччину та США, анонсували постачання танків.

За останніми даними, Україна очікує отримати від 120 до 140 танків західних моделей, таких як німецькі Leopard, британські Challenger та американські Abrams.