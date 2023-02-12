Копав собі могилу, а потім був розстріляний - завербовані до "Вагнера" про свій досвід війн

https://racurs.ua/ua/n179857-kopav-sobi-mogylu-a-potim-buv-rozstrilyanyy-zaverbovani-do-vagnera-v-yazni-pro-sviy-dosvid.html

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Американський телеканал CNN повідомляє, що його журналісти поговорили з двома колишніми бійцями ПВК «Вагнера», які раніше відбували терміни в російських колоніях (один із них був засуджений до 20 років ув’язнення за ненавмисне вбивство), де і були завербовані «вагнерівцями» для участі у війні.

Імена своїх співрозмовників телеканал не розкриває, але уточнює, що українські військові взяли їх у полон наприкінці минулого року.

Нас було 90 людей. Шістдесят людей загинули в першому штурмі, було вбито мінометним вогнем. Кілька людей отримали поранення, — згадує один із співрозмовників телеканалу свій перший штурм у районі Білогорівки Луганської області.

Якщо одна група зазнає невдачі, то одразу відправляють другу. Якщо і вона зазнає невдачі — відправляють третю, — додає він.

Інший співрозмовник розповідає, що брав участь у штурмі під Лисичанськом, який тривав п’ять днів:

Перші кроки лісом були важкими через закладені там міни. З десяти хлопців семеро загинули відразу. Ми не могли відступити без наказу, тому що, якщо ми не виконаємо наказ, нас уб’ють, — розповідає один із них, — Одна людина залишилася на позиції, вона дуже злякалася, це був її перший штурм. Ми отримали наказ бігти вперед, а він сховався під деревом і відмовився. Про це доповіли командуванню, і всі. Його відвели на 50 метрів від бази. Він копав собі могилу, а потім його розстріляли.

За їхніми словами, засновник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин особисто приїжджав у колонії, де вони відбували покарання, у серпні та вересні минулого року, та пропонував укласти шестимісячний контракт в обмін на помилування. Але нічого не говорив про небезпеку, з якою вони мали зіткнутися, кажуть співрозмовники телеканалу.

За їх твердженням, вони настільки не мали уявлення про те, що відбувається в Україні, що думали, ніби українська армія покинула країну.

Ми думали, що боротимемося з поляками та різними найманцями. Німцями. Ми не думали, що там залишився хтось із української армії. Ми думали, що вони виїхали з країни, — каже один із них.