Кількість зруйнованих рашистами українських медзакладів назвали у МОЗ

Росіяни знищили сотні українських медзакладів, фото: Херсонська ОВА

https://racurs.ua/ua/n179871-kilkist-zruynovanyh-rashystamy-ukrayinskyh-medzakladiv-nazvaly-u-moz.html

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В Україні за час повномасштабного російського вторгнення 1 тис. 218 об'єктів в закладах охорони здоров’я зазнали пошкодження.

Про це інтерв’ю агентству «Укрінформ» розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Зазначається, що руйнувань зазнали загалом 540 лікарень. З них 173 зруйновані повністю — на понад 90% і як об'єкти для відновлення вже не розглядаються.

В цих випадках може бути будівництво нової споруди з нуля, за новим проектом, — наголосив Ляшко.

За словами міністра, з оцінка руйнувань з фінансового боку залежить від можливості доступу до зруйнованих та пошкоджених об'єктів:

там, де є доступ, підрахунок здійснюється по ціні за квадратний метр на лікарню, використовуючи проектно-кошторисну документацію по інших об'єктах на 2021 рік;

до багатьох об'єктів немає доступу. Наприклад, ситуацію з медзакладами в Маріуполі оцінюють тільки по тих кадрах, які доступні у відеозйомках.

Ми прорахували середню ціну усіх об'єктів і зараз по факту можемо говорити про суму до 1 млрд доларів, які необхідні, щоб відновити медичні об'єкти до того стану, в якому вони були до 24 лютого, — зазначив Ляшко.

Водночас, зазначає Ляшко фахівці, Світового банку і Всесвітньої організації охорони здоров’я, рахують за своєю методикою — не тільки відновлення до стану, який був на 24 лютого, а й і втрачені інвестиції та інші втрачені потенціали, які могла генерувати ця лікарня. Їхні оцінки збитків, є значно більшими.

Остання цифра, яку вони презентували наприкінці вересня 2022 року, становила 26 мільярдів доларів. За ці три місяці відбулося ще більше руйнувань в медичній інфраструктурі, а також — в енергетичному секторі. Це потягнуло за собою додаткові закупівлі генераторів як автономного джерела електропостачання, — зазначив міністр. — Згодом це призведе до ще більших цифр, які будуть в цілому в підсумковому звіті.

Ляшко додав, що найбільше руйнувань — у регіонах, де відбувається найбільше активних бойових дій:

південь і схід Харківської області;

Донецьк;

Луганськ;

Миколаїв;

Херсон.

Там найбільше закладів охорони здоров’я різного рівня постраждали, від сільських амбулаторій до міських лікарень, — наголосив міністр.

За його словами, в останні тижні найбільше страждає зараз інфраструктура в Херсоні і Херсонській області, оскільки Херсон постійно перебуває під обстрілами.

Джерело: «Укрінформ»