Ракетні атаки знищили майже всі електропідстанції на Львівщині. Фото:

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Масовані ракетні атаки росіян на критичну інфраструктуру призвели до знищення майже всіх електропідстанції Львівської області.

Електропостачання регіону є великою проблемою, але електрики знаходять нестандартні кмітливі рішення, тому промисловість і ці установи, які мають забезпечити місто, працюють. Про це міський голова Львова Андрій Садовий повідомив в інтерв’ю «РБК-Україна».

Зазначається, що велику частину цих електропідстанцій неможливо відновити, тому потрібно наново будувати. В обласному центрі також є досить багато руйнувань інших типів. Мова іде і про об'єкти іншої критичної інфраструктури та не тільки. Зокрема, була фактично повністю зруйнована приватна станція ремонту машин.

Оце було трагічно, тому що там багато загинуло цивільних людей. Станція повністю була знищена. Звичайно, ми допомогли їм відновитися, тому вони почали свою роботу, — повідомив Садовий.

Нагадаємо, 10 лютого армія рф здійснила черговий масштабний ракетний обстріл України. ППО працювала по всій країні, але є влучання в критичну інфраструктуру в Хмельницькому, Кривому Розі, Харкові та Запоріжжі.

А на Львівщині ракета окупантів впала біля автобусної зупинки неподалік села Кізлів у Золочівському районі. Ворожа ракета дивом не вибухнула.

Джерело: «РБК-Україна»