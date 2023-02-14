Російська шпигунська мережа досі діє в країнах Європи. Колаж: ГУР

https://racurs.ua/ua/n179927-rosiyska-shpygunska-mereja-dosi-diie-v-krayinah-ievropy-gur.html

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Російська шпигунська мережа продовжує активно діяти в країнах Європи.

У москві поставили за ціль вплинути на окремих авторитетних людей в європейських країнах, а також на громадську думку. Саме тому російська диктатура вкладає багато коштів у ЗМІ. Це не лише відкриті пропагандистські рупори такі як «Russia Today», але й інші більш приховані способи впливу. Про це представник воєнної розвідки України Андрій Черняк розповів під час інтерв’ю грецькому виданню «Iefimerida», 14 лютого повідомляється на сторінці ГУР у Facebook.

Існують випадки, коли завербовані росіянами журналісти іноземних ЗМІ йдуть на роботу з єдиним завданням, — це поговорити зі своїми колегами, щоб вплинути на їхню думку на користь росії, — розповів розвідник.

Черняк зазначив, що останнім часом шпигунська мережа росіян зосередилася на нейтралізації шляхів постачання західної зброї, яку надають Україні партнери. Окупантів цікавить вся Європа як «зона впливу».

Якщо вона підкорить Україну, то не зупиниться на цьому. Вона піде далі. І ми знаємо, що путін мав такі плани перед вторгненням в Україну. Можливо, вони не змінилися й зараз, — наголосив представник воєнної розвідки.

Нагадаємо, у ГУР заявляли, що ворог планує дискредитувати начальника Генштабу ЗСУ Сергія Шапталу, голову СБУ Василя Малюка, міністра оборони Олексія Резнікова, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, виконувача обов’язків голови Національної поліції Івана Виговського та інших посадовців.