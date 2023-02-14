Перші результати дев'ятого "Рамштайну" - Leopard від 8 країн, ППО від Франції та Італії, виробництво 155- мм снарядів в Україні

https://racurs.ua/ua/n179936-dev-yatyy-ramshtaynu-bez-vynyschuvachiv-ale-z-tankamy-vid-8-krayin-ppo-vid-franciyi.html

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Стали відомими перші результати дев’ятої зустрічі у форматі «Рамштайн». Про них на прес-конфоренції у Брюсселі сповістили глави деяких делегацій 55 країн світу, що прибули до штаб-квартири НАТО.

Танки Leopard Україні передадуть 8 країн: Німеччина, Польща, Португалія, Данія, Іспанія, Канада, Нідерланди, Норвегія.

Франція та Італія нададуть системи ППО «SAMP/T».

Австралія і Франція розгорнуть виробництво 155-мм боєприпасів для України.

Міністр оборони США Ллойд Остін розповів, що про винищувачі рішення немає, боєприпасів намагатимуться дати Україні якнайбільше.

Остін вийшов до журналістів після наради 50 країн-союзниць України. Його спитали, чи не вирішили передати Києву бойові літаки.

Мені нема чого повідомити, — відповів на це Остін.

Західні країни намагатимуться поставити Україні якнайбільше боєприпасів і якнайшвидше. Боєприпасів Україні бракує вже давно, бо снарядів радянських калібрів за межами росії виробляється мало, а за повідомленнями західної преси, з недавніх пір Україна почала витрачати більше снарядів натовських калібрів, ніж радянських, але їх недостатньо — як в українській армії, так і західних країн, які виробляють ці боєприпаси.

Як пише у твіттері кореспондент Politico, Остін також повідомив, що Австралія намагається наростити виробництво снарядів калібру 155 мм.

Глава Пентагону також повідомив, що союзники очікують, що Україна розпочне власний наступ упродовж весни.

Водночас Остін зазначив, що США не виступають проти можливого передання Польщею винищувачів F-16 Україні.

Хоча росія вела цю війну занадто довго, вона не переживе ні український народ, ні групу союзників і партнерів, які зустрілися сьогодні, — сказав на брифінгу американський генерал Марк Міллі за підсумками зустрічі у форматі «Рамштайн-9».

Коментарі України

Міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що «дуже задоволений результатами». Крім того, на «Рамштайні», серед іншого, йшлось про більшу підзвітність обліку західної зброї в Україні.

Він наголосив, що Україна завжди прагне до прозорості й відкритості відносин, щоб у суспільствах країн-партерів не було сумнівів, що їхня зброя «йде на полі бою проти ворога».

Застосовуємо сучасні натівські системи моніторингу, насамперед LOGFAS. Ми запросили будь-яку країну, якщо є потреба, перевірити аж до підрозділу місце, де розташована зброя від їхньої країни. Єдине обмеження — це правила безпеки: чи готові вони приїхати на поле бою; якщо ні — ми готові надавати документи, — розповів Резніков у коментарі ЕП.