Кабмін призначив нового першого заступника міністра оборони

https://racurs.ua/ua/n179937-kabmin-pryznachyv-novogo-pershogo-zastupnyka-ministra-oborony.html

Ракурс

Кабінет міністрів України призначив нового першого заступника міністра оборони Олексія Резнікова. Ним став генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Генерал Павлюк досконало знає проблематику сучасної війни та потреби нашої армії, має необхідні лідерські та управлінські якості. Буде ще більше синергії у взаємодії з Генеральним штабом, — написав Резніков у фейсбуці раніше, коментуючи кандидатуру Павлюка.

Одночасно з посади першого заступника Резнікова було звільнено Івана Руснака.

Павлюк — кадровий військовий. У березні 2022 року йому було надано звання Героя України. У 2021 році його було призначено командувачем Об'єднаних сил ЗСУ.

2006 року Павлюк командував миротворчими силами України в Косово.

Також оголошено про призначення шести нових заступників глави МВС України. Тиждень тому, після трагічної загибелі Дениса Монастирського у аварії вертольота у Броварах, новим головою відомства став Ігор Клименко. Тоді ми докладно розповідали про перестановки у відомстві.

Першим заступником міністра оборони відтепер зможе стати військовий: Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Відповідно до внесених змін, першим заступником міністра на період дії правового режиму воєнного стану можуть стати генерал-лейтенант та віцеадмірал.

Згідно з указом, Кабінет міністрів також має внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо зміцнення демократичного цивільного контролю над органами та формуваннями сектору безпеки та оборони відповідно до стандартів НАТО.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков вже анонсував зміни у Міноборони.

Одним із заступників очільника Міноборони може стати засновник та ексголова фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега.

Павлюк керував обороною Києва навесні 2022 року. Він був першим високопоставленим українським військовим, який за місяць до російського вторгнення, в січні 2022, спілкуючись з журналістами The Times публічно засудив відмову України від ядерної зброї, назвавши Будапештський меморандум 1994 року помилковим кроком.