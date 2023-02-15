Танк Leopard 2 стріляє, фото: Defense Visual Information Distribution Service

https://racurs.ua/ua/n179977-20-tys-snaryadiv-dlya-tankiv-leopard-2-peredadut-ukrayini-niderlandy.html

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Україна отримає від Нідерландів 20 тис. снарядів до танків німецького виробництва Leopard 2.

Про це повідомляє видання De Telegraaf з посиланням на заяву міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен.

Це вкрай важливо. Немає особливого сенсу постачати тільки танк. Ми повинні надати повний пакет. Крім навчання українських солдатів, необхідні боєприпаси і запасні частини, — наголосила Оллонгрен. — Разом ми зможемо забезпечити те, що потрібно Україні.

Зазначається, що Нідерланди — єдиний учасник «танкової коаліції», у якого власних танків немає, тож ця країна прагне зробити свій внесок в інший спосіб.

Німеччина вже розпочала навчання українських військових. Наразі ще не зрозуміло, чи приєднаються до цього голландські спеціалісти і коли саме.

Також минулого тижня виникла плутанина щодо 18 танків Leopard 2, які Нідерланди орендують у Німеччини. Раніше країна пропонувала викупити ці танки і передати їх Україні, але Німеччина, як повідомлялося, заблокувала це.

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Нідерланди не робили офіційного запиту і наголосив, що танки в кінцевому підсумку належать Німеччині.

Водночас Оллонгрен запевняє, що розбіжностей у поглядах немає - не можна виключати, що орендовані танки все ж таки можуть згодом потрапити до України.

Я нічого не виключаю, але на даний момент їх немає в планах, — зазначила вона.

Джерело: De Telegraaf