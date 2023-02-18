450 російських літаків поблизу кордону - у розвідці оцінили можливість масованого авіаудару

https://racurs.ua/ua/n180079-450-rosiyskyh-litakiv-poblyzu-kordonu-u-rozvidci-ocinyly-mojlyvist-masovanogo-aviaudaru.html

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Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що росія накопичила біля України приблизно 450 літаків тактичної авіації і 300 гелікоптерів, половина з них — ударні.

Ці літаки та гелікоптери розміщені в росії — не менше ніж за 200 км від кордону. За його словами, окупанти розмістили авіацію на такій відстані, щоб не потрапити під вогонь HIMARS.

Юсов виключає ймовірність одночасного застосування цієї авіації, а масований авіаудар по Україні малоймовірний.

В інтерв’ю Kyiv Post Юсов уточнив, що останні оцінки військових загроз безпеці України не вказують, що росія планує використовувати всі ці літаки одночасно для масованої повітряної атаки. Але вони можуть бути використані для підтримки наступу на сході України, насамперед — на Донбасі.

Напад з повітря на Київ малоймовірний, — наголосив він.

Армія росія збільшила кількість бойових вильотів за останній тиждень після кількох відносно спокійних тижнів. Про це зазначає британська розвідка у своєму ранковому зведенні 16 лютого.

Загалом російська авіація поки що відстає у цій війні через стримування українською ППО та розосередженого базування через загрози ударів по російських аеродромах.

Російські літаки діють практично лише над територією, що утримується росією, зазначає розвідка.