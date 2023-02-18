росія, попри санкції, продовжує купувати дрони для війни в Україні

https://racurs.ua/ua/n180083-rosiya-popry-sankciyi-prodovjuie-kupuvaty-drony-dlya-viyny-v-ukrayini.html

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Держава-агресор закуповує цивільні дрони, щоб використовувати їх у війні.

Згідно з митними документами деякі з комерційних дронів прибувають фронт від російських дистриб’юторів, що постачаються китайською компанією DJI, тоді як інші перевозяться через Об'єднані Арабські Емірати — про це повідомляють журналісти The Wall Street Journal.

Використання росією китайських безпілотників на полі бою в Україні демонструє, що її військові здатні отримувати критично важливе обладнання з-за кордону, попри тиск Заходу, спрямований на обмеження здатності Москви продовжувати війну, — наголошується у матеріалі.

У Пентагоні занепокоєні тим, що Китай може використати дані, отримані за допомогою цих безпілотників, для модернізації та зміцнення власної армії.

У вересні влада Нідерландів заарештувала Дмитра Олексійовича Кудрявцева за нібито експорт товарів до рф з порушенням міжнародного експортного контролю. Федеральна прокуратура Нідерландів заявила, що Кудрявцев, власник компанії Woerd-Tech BV, постачав безпілотники, які використовуються армією росії.

Дані про торгівлю свідчать, що Woerd-Tech відправила до росії щонайменше експортно-контрольованих товарів на суму щонайменше 270 тис. дол., зокрема деталі для дронів DJI.