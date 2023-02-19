Коли Україна отримає легкі танки AMX-10, розповіли в Міноборони Франції

Танк AMX-10 RC, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n180099-koly-ukrayina-otrymaie-legki-tanky-amx-10-rozpovily-v-minoborony-franciyi.html

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Україна вже «до кінця наступного тижня» отримає обіцяні раніше Францією легкі танки AMX-10.

Про це в інтерв’ю Le Parisien заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, повідомляє видання Le Figaro.

Навчання наближається до завершення, ці танки будуть доставлені до кінця наступного тижня, — заявив міністр.

Водночас, він відмовився повідомити, про скільки саме танків йдеться, «щоб не давати стратегічну інформацію росії».

Лекорню також підтвердив позицію Франції поки що не постачати запитувані Києвом танки Leclerc, вважаючи, що, маючи «обмежений успіх в експорті», вони не можуть бути поставлені масово, на відміну від німецьких Leopard.

Нагадаємо, про намір Франції передати Україні танки AMX-10 стало відомо на початку січня. У середині січня Лекорню заявив, що AMX-10 нададуть Україні через два місяці.

Джерело: Le Figaro