Україні терміново потрібні усі боєприпаси, які є на складах в ЄС - Боррель

https://racurs.ua/ua/n180150-ukrayini-terminovo-potribni-usi-boieprypasy-yaki-ie-na-skladah-v-ies-borrel.html

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Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель закликав членів ЄС передати Україні наявні у них запаси боєприпасів, яких українська армія гостро потребує у протистоянні з московитами.

Про це він заявив за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, пише «Європейська правда».

Очевидно, що ми повинні запустити процедури збільшення потужності європейської промисловості, щоб виробляти більше [боєприпасів] і швидше. І очевидно, що ми маємо посилити наші зусилля не лише шляхом можливих закупівель на рівні ЄС для задоволення нагальних потреб України, — сказав Боррель.

Водночас дипломат ЄС заявив, що «найближчими тижнями найкращий шлях надати Україні боєприпаси — передати запаси, які вже є в європейських арміях».

Ми не повинні чекати, доки їх [боєприпаси] виготовлять. Ми повинні використовувати те, що вже виготовлено та зберігається на складах та буде виготовлено найближчими днями. Пріоритет має надаватися постачанню української армії. Стільки скільки можемо, — зазначив він.

Боррель заявив, що керівники МЗС країн Євросоюзу на засіданні обговорювали, як можна забезпечити Україну необхідною кількістю боєприпасів для дій проти російської окупаційної армії.

Але це питання скоріше до міністрів оборони, ніж до керівників МЗС. І ми подаємо конкретні пропозиції міністрам оборони на наступному засіданні Ради ЄС 7−8 березня, — анонсував єврочиновник.

Зменшення запасів боєприпасів викликає велике занепокоєння в ЄС, оскільки з української та російської сторін їх щодня витрачається десятки тисяч. Хоча Україна використовує більш ефективні боєприпаси, все одно вона витрачає їх швидше, ніж Європа здатна виробляти.

Зараз США та ЄС намагаються збільшити виробництво як для постачання Україні, так і для поповнення власних запасів.

Міністр оборони України Олексій Резніков 20 лютого повідомив, що наступна зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться у середині березня. Ймовірно, вона відбудеться в онлайн-форматі.