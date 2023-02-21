ЄС нагадав Китаю про “червону лінію” у відносинах з рф

https://racurs.ua/ua/n180156-ies-nagadav-kytau-pro-chervonu-liniu-u-vidnosynah-z-rf.html

Ракурс

Європейський Союз нагадав про «червону лінію» для Китаю у відносинах з росією, яка веде повномасштабну війну проти України. Пекін перетне «червону лінію», якщо надасть країні-агресору зброю.

Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, пише Politico.

Попередження Борреля прозвучало після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен висловив «глибоке занепокоєння» тим, що Китай розглядає можливість надання потенційної летальної допомоги рф.

Водночас Боррель зустрівся з високопоставленим дипломатом Китаю Ваном Ї. Європейський дипломат вказав, що ЄС стурбований можливим наданням зброї кремлю.

Я попросив його не робити цього, і висловив не тільки нашу стурбованість, але й те, що для нас це було б червоною лінією в наших відносинах… Він сказав мені, що вони не збираються цього робити, що вони не планують цього робити. Але ми залишатимемося пильними, — заявив Боррель в Брюсселі 20 лютого.

Міністри закордонних справ країн ЄС, присутні на засіданні Ради глав МЗС Євросоюзу у Брюсселі, також застерегли Пекін не переходити цю межу.

Нагадаємо, президент Китаю Сі Цзіньпін має намір виступити з «мирною промовою» в річницю початку війни в Україні, де, ймовірно, представить «мирний план».