Суд заборонив діяльність Партії регіонів

https://racurs.ua/ua/n180174-sud-zaboronyv-diyalnist-partiyi-regioniv.html

Ракурс

Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив заяву Міністерства юстиції та Служби безпеки України про заборону діяльності Партії регіонів 21 лютого.

Про це руху «Чесно» повідомив помічник судді Сергія Кузьмича.

Повний текст рішення суду щодо заборони Партії регіонів буде оприлюднений на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Верховної Ради України. Партія зобов’язана передати майно, кошти та інші активи, а також активи обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень у власність держави.

Громадська організація «Чесно» неодноразово наголошувала на тому, що Партію регіонів не заборонили як проросійську, тому низка депутатів у радах Донеччини Луганщини та Криму залишаються досі з мандатами, бо після тимчасової окупації у 2014 році вибори на цих територіях не проводилися.

Лідерка «Чесно» Віта Думанська вважає, що партію мали б заборонити значно раніше і влада намагається створити враження, що йде боротьба з проросійськими силами в політичній системі.

У цьому контексті вона пригадала, що у парламенті фігурант Реєстру держзрадників Нестор Шуфрич досі очолює Комітет з питань свободи слова, а його соратники з ОПЗЖ залишаються з повноваженнями.

Реальність така: коли нардеп ОПЗЖ Ігор Абрамович добровільно складає мандат, Арахамія йому ще й дякує за роботу. Це не що інше, як відбілювання, — цитує Думанську прес-служба руху.

Рішення суду можна оскаржити протягом 20 днів у Верховному суді. До цього жодній партії це зробити не вдалося. У 2022 році за ініціативи Міністерства юстиції суд заборонив 16 політичних партій: ОПЗЖ, «Опозиційний блок», Партію Шарія, партію «НАШІ», Комуністичну партію та інші.

На початку 2023 року понад 150 депутатів звернулися до голови парламенту Стефанчука, аби винести на розгляд Верховної Ради законопроєкти, які стосуються повноважень депутатів проросійських партій у парламенті та місцевих радах.

У проекті порядку денного на найближче засідання Верховної Ради, як повідомили Руху ЧЕСНО нардепи, немає законопроєктів, які покликані боротися з російським впливом на політичну систему країни.