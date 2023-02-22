Рашисти провели випробування ракети «Сармат»

https://racurs.ua/ua/n180193-rashysty-nevdalo-zapuskaly-balistychnu-raketu-pid-chas-vizytu-baydena-do-kyieva-cnn.html

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росія провела випробування важкої міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат», котре відбулося приблизно в той же час, коли президент США Джо Байден перебував із візитом у Києві.

Про це повідомляє CNN з посиланням на два інформовані джерела серед американських чиновників.

За інформацією джерела видання, рф заздалегідь повідомила США про запуск через деконфліктну лінію. Інший співрозмовник видання зазначив, що це випробування не становило ризику для США і Сполучені Штати не розглядають його як аномалію або ескалацію.

Зазначається, що випробування, схоже, зазнало невдачі.

На думку американських чиновників, якби це випробування було успішним, президент росії владімір путін висвітлив би його у своєму зверненні до нації у вівторок, — зазначає CNN.

Так, у минулому путін оголошував про успішні випробування таких ракет. Зокрема, випробування «Сармату відбувалося також у квітні 2022 року.

Ракета «Сармат» вперше була представлена у 2016 році і, за заявами російських державних ЗМІ, має дальність польоту понад 11 тис. км.

Джерело: CNN