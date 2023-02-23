росія виведе війська під тиском ЗСУ, дипломатії та внутрішньоросійських процесів - нові одкровення Буданова

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росія змушена буде вивести свої війська з території України під тиском української армії, внутрішньоросійських політичних процесів та під тиском дипломатії.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України генерал-майор Кирило Буданов заявив в інтерв’ю виданню Le Monde.

Він вважає, що росія буде змушена зробити цей вихід незабаром, інакше це швидко призведе до краху російського режиму.

У нього немає іншого рішення. У росіян була можливість спокійно вийти з ситуації, яку вони самі створили. Вони не хотіли зупинятися. Вони обрали шлях ескалації. Це створює для них проблеми, — зауважив Буданов.

Начальник ГУР МО України також розповів, що на росію чекають дуже важкі часи. Виникне питання про політичну та безпекову архітектуру регіону, який простягається від Східної Європи до азійської частини росії. Потенційно це може змінити політико-територіальну конфігурацію російської федерації.

І це не питання десятиліть, це може статися швидко. Світу не потрібна російська федерація в тому вигляді, як вона є сьогодні, яка загрожує всьому світу. І крім ядерної загрози, росії більше нічого запропонувати. Ця загроза нікому не потрібна. росії доведеться змінюватися, — підсумував очільник військової розвідки України.

Інші заяви Буданова

Напередодні сумної річниці 24 лютого Буданов дав інтерв’ю й українському виданню — «Українській правді».

У ньому він сказав, що в оточенні путіна є агенти української розвідки.

Оскільки ситуація в Російській Федерації насправді погіршується з кожним днем, то знаходити людей, які йдуть на співпрацю, кожен день стає все легше, — стверджує голова ГУР.

Буданов також заявив, що на річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого Росія планує по Україні «невеликий ракетний удар». Давайте так: нічого незвичайного не буде. Звичайні намагання… Планується невеликий ракетний удар. 23−24 — у них дві дати. Повірте мені, ми таке пережили уже понад 20 разів, — сказав він в інтерв’ю «УП».

росія не хоче затяжної війни, але там досі є люди, які вважають, що це піде їй на користь, вважає очільник ГУР

росія всіляко намагається, наскільки можливо швидше закінчити війну. Але їхній військовий блок все ще намагається довести, що «ми зможемо, давайте вже обмежимося Донецькою і Луганською областями, але ми точно це зробимо, і зупиняємо». Там є певна кількість людей, які вважають, що затягування конфлікту йде на руку рф. А є певна кількість людей, яка вважає, що це йде на руку Україні.