Соціологи оцінили готовність українців до територіальних поступок росії

Соціологи оцінили готовність українців до територіальних поступок

https://racurs.ua/ua/n180236-sociology-ocinyly-gotovnist-ukrayinciv-do-terytorialnyh-postupok-rosiyi.html

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87% опитаних соціологами українців відкидають можливість жодних територіальних поступок росії задля припинення війни.

Лише 9% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.

Такими є результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) у лютому 2023 року.

У грудні 2022 року 85% вважали поступки неприпустимими, але різниця з поточним показником — у межах статистичної похибки, тобто фактично змін не відбулося. Також у грудні стільки ж, скільки й зараз (8%) виступали за переговори і готові були відмовитися від певних територій.

У всіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Зокрема, серед жителів Сходу, 82% проти поступок (готові на поступки — лише 13%), а серед жителів Півдня — 86% проти поступок (готові — лише 9%). Порівняно з вереснем у всіх регіонах ситуація більш-менш стабільна.

КМІС провів своє опитування 14−22 лютого 2023 року за допомогою телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 2002 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім тимчасово окупованих московитами). Також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.