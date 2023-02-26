рф хоче підрахувати ядерні боєголовки Великої Британії та Франції. Фото: Голос Америки

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Країна-агресор рф хоче підрахувати ядерні боєголовки Великої Британії та Франції.

У росії заявила про намір повернутися до обговорення питання ядерного потенціалу британців та французів. Таку заяву зробив особисто диктатор володимир путін в ефірі програми «москва. кремль. путін», повідомляє пропагандистське РІА «Новости».

Ну, звичайно. Адже ми свого часу пішли на те, щоб винести їх за дужки, маючи на увазі і розрядку, і те, що НАТО оголосило себе хіба що не демілітаризованою організацією, говорили про те, що це, найімовірніше, політична організація, а не військовий блок. Ну, де ж він не військовий? Ми ж бачимо, що відбувається. Тому ми просто змушені повернутися до обговорення цієї теми з центру поля, — заявив воєнний злочинець.

Нагадаємо, 21 лютого російський диктатор путін заявив про своє рішення призупинити участь рф у Договорі про стратегічні наступальні озброєння СНО-3, також відомий як New START — останній документ щодо контролю над озброєннями між США та росією.

Ця угода передбачала, що Сполучені Штати та рф скорочують свої запаси ядерних боєзарядів до 1 тис. 550 одиниць, і до 700 одиниць для розгорнутих носіїв — міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників.

Джерело: РІА «Новости»