Новий землетрус стався у Туреччині. Фото: Anadolu

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Нові підземні поштовхи сталися на території Туреччини у понеділок, 27 лютого.

Землетрус магнітудою 5,6 зафіксували в провінції Малатья на південному сході країни. Зруйновано щонайменше 25 будинків. Попередньо відомо про одного загиблого та 69 травмованих. На місці події працюють рятувальники, місцевих жителів просять не заходити у постраждалі будівлі через загрозу обвалу. Про це повідомляє Anadolu.

В Управлінні з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) зазначили, що підземні поштовхи сталися о 12.04, а епіцентр розташовувався в районі Єшилютр.

Нагадаємо, сьогоднішній землетрус — третій після найсильніших поштовхів 6 лютого, коли південний схід Туреччини і прилеглі райони Сирії сколихнули поштовхи магнітудою 7,7 та 7.6. Тоді жертвами стихійного лиха стали понад 50 тис. осіб у двох країнах.

Джерело: Anadolu