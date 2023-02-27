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Новий землетрус стався у Туреччині. Фото: Anadolu

Новий землетрус стався у Туреччині, є загиблі й руйнування (ФОТО)

27 лют 2023, 14:51
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Нові підземні поштовхи сталися на території Туреччини у понеділок, 27 лютого.





Землетрус магнітудою 5,6 зафіксували в провінції Малатья на південному сході країни. Зруйновано щонайменше 25 будинків. Попередньо відомо про одного загиблого та 69 травмованих. На місці події працюють рятувальники, місцевих жителів просять не заходити у постраждалі будівлі через загрозу обвалу. Про це повідомляє Anadolu.

В Управлінні з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) зазначили, що підземні поштовхи сталися о 12.04, а епіцентр розташовувався в районі Єшилютр.

Новий землетрус стався у Туреччині. Фото: Anadolu

Новий землетрус стався у Туреччині. Фото: Anadolu

Нагадаємо, сьогоднішній землетрус — третій після найсильніших поштовхів 6 лютого, коли південний схід Туреччини і прилеглі райони Сирії сколихнули поштовхи магнітудою 7,7 та 7.6. Тоді жертвами стихійного лиха стали понад 50 тис. осіб у двох країнах.

Джерело: Anadolu

Джерело: Ракурс


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