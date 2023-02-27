Масова бійка у Харкові - Україною шириться небезпечний російський флешмоб

https://racurs.ua/ua/n180391-masova-biyka-u-harkovi-ukrayinou-shyrytsya-nebezpechnyy-rosiyskyy-fleshmob.html

Ракурс

В Україні почали масово поширювати молодіжний рух ПВК «Редан».

Він виник й активно діє в росії. Підлітки збираються великими групами й в громадських місцях влаштовують бійки між представниками двох субкультур. Такі зібрання проводили вже в Харкові, Полтаві, Дніпрі та Івано-Франківську та Львові.

27 лютого невідомі створили Telegram-канал. Його учасники влаштовують масові зібрання з бійками по Києву, сьогодні таку анонсували біля ТРЦ «Гулівер», зараз туди стягнули багато поліції.

У понеділок у центрі Харкова поліція затримала підлітків, які хотіли влаштувати масову бійку. Це була частина флешмобу, який запустили в росії.

Про це повідомив начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко. Він також закликав батьків стежити за дозвіллям дітей.

У росії запустили флешмоб для підлітків під назвою «ПВК Редан», — заявив начальник поліції Харківської області Тимошко.

Підлітки-учасники цієї субкультури влаштовують бійки у торгових центрах, з футбольними фанатами чи іммігрантами.

Харківські підлітки влаштували масову бійку на площі Конституції.

Тимошко вважає появу цього руху «ще одним фактом злочинної діяльності росії, спрямованої проти дітей», адже він має коріння саме з рф.

Ознаки учасників руху: чорний колір, павуки та цифра 4.