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FPV-дрон без боєприпасу кошмарив росіян
FPV-дрон без боєприпасу кошмарив росіян (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n180392-fpv-dron-bez-boieprypasu-koshmaryv-rosiyan-video.htmlРакурс
Пустий (без боєприпасу) FPV-дрон поганяв російського окупанта по окопу. Таке відео оприлюднив 27 лютого нардеп-волонтер Юрій Мисягін.
Наші пілоти таким чином також здійснюють і розвідку, і покращують навички керування БПЛА.
На відео видно, що дрон українського підрозділу декілька разів заходив у піке над головою переляканого російського окупанта.
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