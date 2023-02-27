FPV-дрон без боєприпасу кошмарив росіян

https://racurs.ua/ua/n180392-fpv-dron-bez-boieprypasu-koshmaryv-rosiyan-video.html

Ракурс

Пустий (без боєприпасу) FPV-дрон поганяв російського окупанта по окопу. Таке відео оприлюднив 27 лютого нардеп-волонтер Юрій Мисягін.

Наші пілоти таким чином також здійснюють і розвідку, і покращують навички керування БПЛА.

На відео видно, що дрон українського підрозділу декілька разів заходив у піке над головою переляканого російського окупанта.