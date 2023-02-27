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Ракурс
FPV-дрон без боєприпасу кошмарив росіян

FPV-дрон без боєприпасу кошмарив росіян (ВІДЕО)

27 лют 2023, 20:38
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Пустий (без боєприпасу) FPV-дрон поганяв російського окупанта по окопу. Таке відео оприлюднив 27 лютого нардеп-волонтер Юрій Мисягін.





Наші пілоти таким чином також здійснюють і розвідку, і покращують навички керування БПЛА.

На відео видно, що дрон українського підрозділу декілька разів заходив у піке над головою переляканого російського окупанта.

Джерело: Ракурс


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