Буданов пояснив, чому росіяни утримують у полоні більше українців, ніж ЗСУ московитів

https://racurs.ua/ua/n180452-budanov-poyasnyv-chomu-rosiyany-utrymuut-u-poloni-bilshe-ukrayinciv-nij-zsu-moskovytiv.html

Ракурс

Понад 40% тих, кого росія утримує в заручниках — цивільні люди. Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив в інтерв’ю виданню «Голос Америки».

З його слів, абсолютну більшість заручників в Україні росіяни захопили в перші дні повномасштабного вторгнення. Проте 1 тис. 863 захоплених росіянами оборонців вже визволено з полону, з них 107 — цивільних.

На жаль, у росіян за кількістю військовополонених більше, ніж у нас. Це дуже легко пояснюється. Перш за все 90% всіх військовополонених вони захопили в перші дні. Перші дні — перший місяць. Плюс страшна трагедія в Маріуполі, коли були змушені всі піти на той крок, на який пішли. Але є й інша, скажімо так сторона. Не досить широко відома. Близько 40% тих, кого утримують в заручниках — цивільні люди. Просто цивільні. Тому в принципі зрозуміло, що наша кількість менша. Ми не беремо цивільних в полон. Там багато жінок, на жаль, і дітей, а також старости, поштарі, залізничники, мери, двірники… Там всі є, — повідомив керівник Головного управління розвідки.

Буданов додав, що здійснення обмінів полоненими під час бойових дій — унікальна ситуація. Координаційний штаб продовжує докладати щоденних зусиль, аби всі українці якнайшвидше повернулися з ворожого полону.