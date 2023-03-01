Безпілотник, що впав за 75 кілометрів від Москви, був начинений вибухівкою C-4

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Безпілотник, що впав за 75 кілометрів від Москви, був начинений вибухівкою C-4

Співробітники ФСБ росії виявили вибухову речовину C-4 у безпілотнику, який упав під Коломною в Московській області, приблизно за 75 км від Москви.

Про це повідомили пропагандисти з газети «Известия», а також телеграм-канали «Обережно, новини» та Shot.

За їхньою інформацією, під час обстеження дрона, що впав 28 лютого, знайшли два пакети С-4 загальною вагою близько одного кілограма та чотири кумулятивні заряди до ручного протитанкового гранатомета.

C-4 — різновид пластичних вибухових речовин військового призначення. Його склад розробили у 1956 році як поліпшення складу, що застосовувався у Другій світовій війні (він складався з гексогену, мінерального масла і лецитину), схожого на пластичні вибухові речовини. C-4 входить до групи з позначенням «C», до якої також входять склади C-2 і C-3, що містять різні кількості гексогену.

Shot раніше припускав, що у Підмосков’ї поряд зі станцією «Газпрому» впав безпілотник моделі UJ-22 Airborne, який виробляє українська компанія «Укрджет».

Як повідомив «Агентству» OSINT-аналітик, ветеран армії США Генрі Шлоттман, цей безпілотник здатний нести від 20 до 30 кк вибухівки, але на опублікованих фотографіях з місця падіння не видно боєзапасу.

У дронах, які впали увечері 27 лютого на Білгородщині, московити також виявили вибухівку. Телеграм-канал Baza повідомив, що дрони несли саморобні вибухові пристрої з 2 кг вибухівки та вражаючими елементами. Загалом у Білгороді та Білгородському районі, за даними Baza, впали чотири безпілотники, а не три, як повідомлялося раніше. Тільки в одному випадку вибухівка детонувала.

Як у росію прилетіли «НЛО» й наробили «бавовни»

В останній день зими, 28 лютого, інформаційний простір ряснів повідомленнями про БПЛА й «НЛО» — ймовірно, ударні українські безпілотники, що атакували об'єкти енергетичної інфраструктури в росії в глибокому тилу. Деякі з них не долетіли до точок призначення на території Московії, але теж справили психологічний ефект на країну-агресора.

27 та 28 лютого в кількох регіонах росії впали безпілотні літальні апарати. У Туапсе після атаки дронів сталися вибухи на нафтобазі «Роснефти». Відповідальність за напади ніхто на себе не взяв.

Місцеві жителі повідомляють, що вночі 28 лютого в російському місті Єйськ пролунало два сильних вибухи в районі аеродрому. Також повідомляють про стовп диму та пожежу.

Відомо, що на західному краю Єйська розташований аеродром спільного використання. На цьому летовищі базується 859-й Центр бойового застосування льотного складу морської авіації та 190-й навчальний змішаний авіаційний полк ВМС рф.

Аеродром розташований за 150 км від лінії бойового зіткнення. Його для виконання бойових завдань в ході війни проти України використовують підрозділи тактичної авіації 4 армії ВКС рф. Авіація саме з цього аеродрому виконувала бомбардування Маріуполя.