Росіяни продовжують нашпиговувати Москву об'єктами ППО

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У Москві поряд з метро «Салар'єво» на околиці міста розташували станцію радіолокації розвідки та цілевказівки П-18−2 «Прима». Поруч із нею мають бути комплекси ППО ближнього та середнього радіуса дії. Це сталося після найсильнішої атаки дронів на російські об'єкти.

У січні 2023 року російська влада встановила комплекси «Панцир-С1» біля Міноборони, аеродрому Остаф'єво, резиденції президента володимира путіна в Ново-Огарьові та на Валдаї, а також на офісній будівлі в Тетеринському провулку в Таганському районі.

22 лютого «Панцир-С1» помітили на Воробйових горах навпроти стадіону «Лужники», де виступав путін.

«Сирена» нарахувала сім подібних майданчиків.

До появи систем ППО, у грудні військові аеродроми в Рязанській та Саратовській областях Московії були атаковані безпілотниками. Внаслідок цих атак загинули кілька російських військовослужбовців. Удари по аеродромах, з яких злітають російські військові літаки, що завдають ударів по цивільній інфраструктурі України, російське Міноборони назвало терактами. У відомстві заявили, що атаки вчинили українські безпілотники. Українська влада офіційно причетність до подій не підтверджувала.

28 лютого було п’ять випадків атаки дронів на російські міста. Безпілотники помітили в околицях підмосковної Коломни, поблизу газової компресорної станції «Воскресенськ», а також у Білгородській області, Брянській області, Адигеї та Туапсі, де два дрони завдали удару по нафтобазі Роснафти.