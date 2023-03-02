Дрони рф атакували чергу за гумдопомогою у Херсонщині — деталі

https://racurs.ua/ua/n180492-drony-rf-atakuvaly-chergu-za-gumdopomogou-u-hersonschyni-detali.html

Ракурс

Воєнні злочинці росії 2 березня атакували з дронів чергу за гуманітарною допомогою на території Херсонської області. Відомо про дев’ятьох поранених, серед них 16-річний підліток.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Окупанти атакували пункт видачі гумдопомоги в селі Козацьке Бериславського району. Ворог запустив безпілотник і скинув вибухівку на людей під час розвантаження допомоги. Четверо поранених перебувають у важкому стані.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).