Перше і найважливіше завдання - вихід до Азова, вважає радник Залужного

https://racurs.ua/ua/n180507-pershe-i-nayvajlyvishe-zavdannya-vyhid-do-azova-vvajaie-radnyk-zalujnogo.html

Ракурс

Велика війна московитів в Україні триватиме ще рік.

Про це генерал-майор запасу Віктор Назаров сказав в інтерв’ю німецькому часопису Der Spiegel, що вийшло 2 березня.

У 2014−2015 роках був начальником оперативного штабу антитерористичної операції (АТО) на сході України, у 2015−2019 роках — перший заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України. Влітку того ж року став радником головкома Валерія Залужного.

На запитання, як довго ще триватиме війна, Назаров відповів: «Я прогнозував ще в лютому 2022 року, що війна триватиме щонайменше рік, може, навіть довше. Наразі я б оцінив, що на це піде ще як мінімум рік».

Щоб війна закінчилася, Україна має перемогти російську федерацію на полі бою. Ми знаємо, що росії, з огляду на її розміри та ядерну зброю, неможливо завдати тотальної поразки в сенсі беззастережної капітуляції. Але поразка на полі бою можлива. Йдеться про деокупацію територій на Азовському узбережжі та Кримського півострову? — сказав Назаров.

На запитання, на якій фазі війни ми зараз перебуваємо, Назаров сказав: «Шляху назад для України немає. Ми більше не втратимо територій, рухаємося вперед».

При цьому, за його висновком, очікуваний «великий російський наступ на Сході» вже триває з середини січня.

Обмежені можливості, які зараз мають росіяни, дозволяють їм здійснити лише наступ на вузькій ділянці фронту в Бахмуті, — розповів радник головнокомандувача ЗСУ.

Назаров висловив думку, що переговори з Кремлем можливі, «якщо ми відвоюємо певні окуповані території».

Перше і найважливіше завдання — звільнення Херсонської та Запорізької областей. Це регіони, які мають вихід до Азовського моря та межують з Кримом. На практиці це означатиме, що росія втратить сухопутний коридор до Криму. Сам Крим також опиниться під загрозою. Важлива і північ Луганської області. Контрнаступ там ускладнить російським військам контроль над окупованими територіями Донбасу. Війна переміститься до кордонів російської федерації. Росіяни намагаються не допустити цього всіма силами, — сказав в інтерв’ю Назаров.

Назаров — генерал-майор запасу, у 2014−2015 роках був начальником оперативного штабу антитерористичної операції (АТО) на сході України, у 2015−2019 роках — перший заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України. 2017 року був засуджений у справі про збиття росіянами у 2014 році біля Луганська українського Іл-76, однак зрештою виправданий у травні 2021 року. Влітку того ж року став радником головкома Валерія Залужного.