Захід надав Україні мобільні ДНК-лабораторії, здатні ідентифікувати загиблих за кілька годин

Україна використовує мобільні ДНК-лабораторії, що дозволяє зробити прорив у «науці на війні»

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Україна використовує мобільні ДНК-лабораторії, які дозволяють скоротити тривалість процедури з ідентифікації загиблих на війні до кількох годин.

The Independent пише, раніше ідентифікація тіла могла тривати кілька років. Нині завдяки мобільним лабораторіям час, необхідний на встановлення особи, скоротився до кількох годин.

Мобільні ДНК-лабораторії були надані Україні західними донорами, зокрема урядом Франції та Фондом Воррена Баффета. Вони пересуваються країною в поліцейських фургонах.

Це також дозволяє командам обробляти докази в режимі реального часу. Влада зазначає, що лабораторії дозволять значно скоротити час на ідентифікацію загиблих, а також прискорити процес збирання доказів воєнних злочинів рф.

Раніше через величезну кількість загиблих була велика черга на аналіз ДНК у лабораторіях, які ми мали на заході України, — розповів виданню Сергій Болвінов, начальник Головного слідчого управління в Харківській обласній поліції.

Наприклад, у 2022 році понад 400 тіл виявили у братській могилі в Ізюмі.

За моїми оцінками, на вилучення та аналіз ДНК з цих тіл з використанням нашої раніше існуючої системи пішло б до п’яти років. Нам довелося б сказати родичам: «Ви стоїте у черзі, і колись ми отримаємо ваші ДНК-збіги». Це змінилося, — пояснює Болвінов.

Мобільні лабораторії, надані Україні, можуть обробити зразки ДНК лише за 100 хвилин. Зараз у Харківській області розташовано чотири такі лабораторії, одна з них — в Ізюмі.