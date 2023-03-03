Євросоюз планує надати ЗСУ спільно профінансовані боєприпаси за кілька тижнів - FT

https://racurs.ua/ua/n180515-ievrosouz-planuie-nadaty-zsu-spilno-profinansovani-boieprypasy-za-kilka-tyjniv-ft.html

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ЄС планує поставити Україні спільно профінансовані боєприпаси протягом кількох тижнів.

Financial Times повідомляє, що євроспільнота погодила узгоджений план дій з цього приводу.

За словами чиновників ЄС, Україна має отримати життєво важливі артилерійські боєприпаси протягом кількох тижнів після того, як Брюссель запропонував відшкодувати кошти країнам, які надають снаряди зі своїх запасів.

Усі країни ЄС, за винятком Данії, приєдналися до проекту, який відкриває шлях для спільної закупівлі озброєння.

Я думаю, що цей процес піде швидко, дуже швидко. І я думаю, що ми говоримо про лічені дні, тижні, а не про місяці, — сказав співрозмовник видання на умовах анонімності.

Пропозиція дипломатів ЄС передбачає виділення 1 мільярда євро з існуючого фонду, який використовується для відшкодування коштів на закупівлі зброї, які надходять в Україну. Представник ЄС сказав, що оборонне агентство блоку «проведе прискорену процедуру для прямих переговорів з низкою ключових промислових постачальників у Європі».

У ЄС та Норвегії є 12 компаній, які виробляють 155-міліметрові снаряди.

Блок також допоможе виробникам зброї збільшити виробництво, можливо, включаючи інвестиції в нові заводи.

Минулого року Європейська комісія розробила план прямих інвестицій у збройові заводи за зразком своєї політики щодо вакцин під час пандемії коронавірусу.

Хоча бюджет ЄС не може бути використаний для прямої закупівлі зброї, його можна інвестувати в промислові потужності. Брюссель виділив 500 млн євро на допомогу країнам у співпраці в закупівлях озброєнь і підвищенні «конкурентоспроможності та ефективності» оборонної промисловості.