Площа морського льоду навколо Антарктиди зменшилася до мінімуму за 44 роки спостережень

https://racurs.ua/ua/n180586-ploscha-morskogo-lodu-navkolo-antarktydy-zmenshylasya-do-minimumu-za-44-roky-sposterejen.html

Ракурс

Площа морського крижаного покриву навколо Антарктиди на кінець лютого скоротилася до 1,79 млн кв. км.

Це мінімальне значення за 44 роки супутникових спостережень, пише The Guardian з посиланням на наукового співробітника Університету Тасманії Вільяма Хоббса, який займається вивченням антарктичного морського льоду.

Площа крижаного покриву навколо Антарктиди змінюється в залежності від сезону: вона досягає максимуму у вересні, коли в південній півкулі закінчується зима, і знижується до мінімуму в лютому чи березні після закінчення літа.

У 2022 році до 25 лютого площа морського льоду навколо Антарктиди скоротилася до 1,92 млн кв. км, що стало мінімальним значенням з початку супутникових спостережень за цим явищем у 1979 році. Але 2023 року рекорд було побито: до 25 лютого площа морського льоду становила 1,79 млн кв. км.

За словами Хоббса, нові мінімальні значення цього показника фіксуються вже втретє за шість років. При цьому лише у 2022 і 2023 роках площа крижаного покриву навколо Антарктиди до кінця лютого становила менше як 2 млн кв. км.

Танення морського льоду навколо Антарктиди посилює вплив хвиль на льодовики шельфу континенту, танення яких загрожує підвищенням рівня світового океану, пише The Guardian. Особливі побоювання у вчених викликає льодовик Туейтса у морі Амундсена. Його називають «льодовиком судного дня»: у разі повного танення рівень Світового океану підвищиться на півметра.

Країни-члени ООН 4 березня схвалили угоду про захист частин Світового океану за межами територіальних вод різних країн. Документ передбачає, що до 2030 року 30% Світового океану має стати територією, що охороняється, щоб захистити морську флору і фауну. Наразі охороняються лише 1,2% міжнародних вод.