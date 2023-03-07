Питання про корупцію в Міноборони поляризувало українців - опитування КМІС

https://racurs.ua/ua/n180637-pytannya-pro-korupciu-v-minoborony-polyaryzuvalo-ukrayinciv-opytuvannya-kmis.html

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На початку 2023 року Україну сколихнуло чергове резонансне обговорення, цього разу — навколо можливої корупції у Міністерстві оборони. Одна сторона апелювала до аргументів на кшталт «не розгойдувати човен», тим більше в умовах, коли рівень журналістських розслідувань, з їх точки зору, в Україні далеко не завжди є об'єктивним та неупередженим.

Інша сторона акцентувала на нульовій толерантності до щонайменшої непрозорості у сфері оборонних закупок та потребі негайних кадрових рішень, оскільки в їх розумінні така можлива корупція несе значні загрози державі та захисникам.

У лютому 2023 року Київський міжнародний інститут соціології поставив респондентам запитання про їх ставлення до розслідувань можливої корупції у Міністерстві оборони: це мають бути негайні кадрові рішення на тлі гострої важливості під час війни чи це мають бути ретельні, хоч і можливо довші, розслідування, щоб не провокувати нестабільність в міністерстві та не шкодити обороні.

Як можна бачити, це питання поляризувало українців: 46% вважають, що краще ретельніше і довше розслідувати, а водночас стільки ж (47%) респондентів вважають, що мають бути негайні рішення за найменшою підозрою у корупції.

У суспільстві йде дискусія щодо Міністерства оборони. Деякі люди вважають, що потрібно негайно відсторонювати від посад і притягувати до відповідальності всіх за найменшою підозрою у корупції, бо це особливо важливо під час війни.

Інші вважають, що це буде провокувати нестабільність всередині Міністерства оборони та негативно вплине на обороноздатність країни та отримання зброї від Заходу, тому краще ретельніше, хоч і довше, розслідувати такі підозри.

У всіх регіонах України думки населення розділилися майже порівну.

Водночас у КМІС помітили, що позиція у резонансній справі навколо Міністерства оборони не пов’язана із «зрадофільськими» чи «депресивними» настроями. Серед тих, хто вимагає швидких рішень, і серед тих, хто хоче ретельнішого розслідування, абсолютна більшість проти поступок агресору.

КМІС провів опитування упродовж 14−22 лютого методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 2002 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім окупованих). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом до 24 лютого 2022 року. Опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, що раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, Міноборони закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така сама історія з овочами, м’ясом та іншими продуктами.

У відповідь на звинувачення журналістів у відомстві заявили, що організація якісного та безперебійного харчування військовослужбовців, в тому числі — у зоні ведення бойових дій, була і залишається пріоритетом Міноборони. Відомості щодо змісту закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману, наголосили у Міноборони.