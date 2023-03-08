Нацгвардійці збили російський штурмовик Су-25 в районі Бахмута

Нацгвардійці збили штурмовик з ПЗРК. Фото: МВС

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Російський штурмовик Су-25 втратила російська армія на Донбасі.

Ще один ворожий літак знищили військовослужбовці Національної гвардії України. Професійно спрацювали бійці бригади «Спартан». «Грача», який летів на відстані до 4 км, збили переносного зенітно-ракетного комплексу «Перун». Це сталося 6 березня, але стало відомо про це 8 березня. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Ворожий літак прикривав з повітря піхоту окупантів, яка наступала на лінію оборони українських військових. Після пострілу гвардійці у тепловізор побачили, літак було уражено і він пішов на зниження. Доля пілота залишається невідомою.

Відпрацювали ціль з «Перуна», підбили літак і він почав змінювати напрямок польоту. З південного сходу робив маневр, щоб завдавати ударів по наших позиціям, та після влучання змінив траєкторію і почав робити різкий розворот на схід, після чого впав за лінією перетину, — розповів оператор ПЗРК нацгвардієць Роман.

У Генеральному штабі Збройних сил України 8 березня повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення армія російської федерації втратила вже 303 літаки.

Нагадаємо, у лютому поблизу Авдіївки військовослужбовець 110-ї Окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка влучним пострілом із ПЗРК знищив російський штурмовик Су-25.