З Німеччини до України дострибали ще два "Гепарди" - ЗСУ отримала вже 34 такі зенітні установки

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Україна отримала вже 34 зенітних самохідних установки Gepard. Німеччина має передати ще дві одиниці техніки.

Про це відомо зі списку переданої Україні допомоги, який опублікований на сайті уряду Німеччини.

Цього разу передали:

2 ЗСУ Gepard та 6 тис. боєприпасів до них;

2 автомобілі з тих, що належали прикордонній службі Німеччини (Grenzschutzfahrzeuge);

6 мобільних антенних щогл.

У списку допомоги, яку планують передати, також є 20 мостоукладальників Biber та 500 пістолетів SFP9.

Нагадаємо, концерн Rheinmetall розпочинає виробництво 35-мм боєприпасів Gepard. Планують поставити по 150 тис. бронебійно-підкаліберних APDS-T та осколково-запалювальних снарядів HEI-T.

Перші снаряди APDS-T доставлять влітку 2023 року, а перехід виробництва з APDS-T на HEI-T запланований на середину 2024 року.

ЗСУ Gepard базується на шасі танка Leopard 1. На башті встановлені дві 35 мм гармати Oerlikon KDA та два радари, які визначають ціль на відстані до 15 км.

Установка може уражати цілі на відстані від 100 м до 4 км. Її екіпаж складається лише із трьох людей: водія, командира і навідника.

У січні голова ради директорів Rheinmetall Армін Паппергер повідомив, що до середини наступного року Німеччина передасть Україні 300 тис. боєприпасів до ЗСУ Gepard.