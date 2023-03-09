Словаччина готова передати Україні винищувачі МіГ-29

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Словаччина готова передати Україні винищувачі МіГ-29.

Словаччині настав час ухвалити рішення про постачання Україні винищувачів МіГ-29, заявив у четвер міністр оборони країни Ярослав Надь.

Люди в Україні вмирають, ми можемо допомогти цій країні, зараз не час для наших внутрішніх політичних хитросплетінь, — сказав він.

Надь розповів, що напередодні зустрічався у Варшаві з польським міністром оборони, і Польща теж готова надіслати Києву МіГи, якщо це зробить хтось із західних партнерів.

У лютому прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що Братислава готова розглянути питання передачі винищувачів, але після того, як Київ сам про це попросить.

Словаччина має 11 літаків МіГ-29, деякі з них експлуатувалися до літа 2022 року.

Питання про постачання Україні військової авіації постало наприкінці минулого року, після того, як було досягнуто угоди про передачу важких танків.

За відправку винищувачів виступають Британія, Франція, Польща та країни Балтії. Німеччина та США до цього не готові.

Вашингтон, зокрема, пояснює, що обслуговування американських винищувачів F-16 та навчання українських льотчиків їхня експлуатація коштуватимуть дуже дорого, а перелому у війні вони не принесуть.

США вважають за доцільніше витратити ці гроші на інші цілі, корисні для України.