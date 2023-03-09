Речник ЗСУ - У НАТО не до кінця розуміють ситуацію в Бахмуті

https://racurs.ua/ua/n180727-u-nato-ne-do-kincya-rozumiut-sytuaciu-v-bahmuti-vvajaut-v-zsu.html

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Представник східного угруповання військ Сергій Череватий прокоментував заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що Бахмут впаде найближчими днями.

Хочу сказати, що остання війна, з якою НАТО мав більш дотичні відносини, — це були війни в колишній Югославії, які були значно менші за об'ємом та застосуванням військ тощо. Так вони більш звиклі до стабілізаційних, навчальних чи миротворчих місій, — сказав військовий.

Череватий зауважив, що, як наслідок, Альянсу загалом важко збагнути логіку війни, яку рф сьогодні веде проти України. Вони до цього підходять чисто прагматично із сухими розрахунками, іноді не розуміючи, що українці за рік у війні напрацювали набагато більшу стійкість, нестандартність дій, потужність тактичних рішень.

Думаю, що до таких заяв треба ставитися з повагою, але з розумінням того, що всієї ситуації вони до кінця не розуміють, — сказав Череватий.

Нині під Бахмутом росія кидає у бої найбільш боєздатні підрозділи, зокрема штурмові загони найманців ПВК «Вагнера».

Актуальність оборони міста з кожним днем тільки зростає, — заявив 9 березня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

У 46 бригаді, яка обороняє місто, так розповіли про ситуацію в місті та навколо нього станом на 12.00 9 березня.

З приводу відходу із західного берега Бахмутки. З нього пішли ще два дні тому, залишили там «сюрпризи» для вагнерів і спостерігали, як вони підривалися на них кілька днів і потім ще кілька днів боялися увійти в залишені опорники. Щоб потім заявити про «героїчне» захоплення. Дубове-Василівка була залишена теж кілька днів тому, з тієї причини, що ніякої тактичної ролі вона вже не грала. Побратими, які залишилися для прикриття, ще кілька днів тримали орків і потім спокійно пішли. Орки знову через кілька днів, природно, заявили про «героїчне взяття» і «закінчення зачистки». Загалом ситуація на півдні і південному заході стабілізувалася. Зараз виїзд із міста тільки ґрунтовими дорогами і полями під артилерійським обстрілом орків. Ці дороги відомі і нам, і противнику, і жодною таємницею не є для жодної зі сторін. На жаль, деякі підрозділи втратили техніки на виході більше, ніж поки відстоювали Бахмут. Це стосувалося в основному періоду початку березня. Але заради об'єктивності — це все-таки залежало від підрозділів. Там, де грамотні командири, виведення техніки і людей здійснюється досить грамотно. Є приклади, коли люди виходили без втрат.

З 7 по 8 березня на Бахмутському напрямку відбулося 72 бойових зіткнення, зокрема 12 — у районі Бахмута. Знищили 115 окупантів, ще 197 — поранили.