росії не вистачає сил для просування за межі Бахмута

https://racurs.ua/ua/n180712-rosiyi-ne-vystachaie-syl-dlya-prosuvannya-za-meji-bahmuta-isw.html

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У черговому бюлетені американського Інституту вивчення війни (ISW) аналітики звертають увагу на заяву Євгена Пригожина про те, що всю східну частину Бахмута до річки Бахмутки зайняли сили його ПВК «Вагнера».

Ця заява співвідноситься з наявними у відкритому доступі зображеннями, пишуть спостерігачі ISW, але малоймовірно, що російські сили зможуть швидко розвинути цей успіх.

ISW не спостерігає ознак наявності у росії оснащеного та підготовленого резерву для наступу на бахмутській ділянці. Більшість сил, у тому числі ВДВ, помічені на Донбасі, вже залучені московитами в інших наступальних операціях.

За оцінками ISW, російський наступ на сході України незабаром досягне кульмінації.

В Інституті нагадали, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 8 березня заявив, що захоплення росією Бахмута «не обов’язково відображатиме якийсь поворотний момент у війні».

Реакція Сирського

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський у розмові з прес-службою ЗСУ розповів, що актуальність утримання Бахмута постійно тільки зростає.

Кожен день оборони міста дозволяє нам виграти час для підготовки резервів і підготуватися до майбутніх наступальних операцій. У боях за цю фортецю ворог втрачає найбільш підготовлену і боєздатну частину свого війська — штурмові загони «Вагнера», — сказав український генерал.

Сирський вважає, що заяви Пригожина вкотре підтверджують: після захоплення вагнерівцями Бахмута у противника будуть розв’язані руки й він зможе розпочати широкомасштабний наступ із застосуванням армійських і десантних частин на бойовій техніці.