Армія рф готується до нових наступів на Запорізькому та Покровському напрямках.

Наразі на фронті в Україні складна ситуація. Російські загарбники перегруповуються і концентруються на двох основних напрямках. Покровський для Москви залишається визначальним. А на Запорізькому ворог планує розпочати активні наступальні дії. Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив в інтерв’ю «РБК-Україна».

Зазначається, що дня наступу на Запоріжжі противник перекидає на цей напрямок свої частини із Сумщини. На Сумському напрямку за останні два місяці росіяни не здобули якихось перемог, але зазнали поразок. Водночас Сили оборони продовжують свій наступ на цій ділянці фронту.

За словами Сирського, зараз на Запорізькому напрямку тривають дії невисокої інтенсивності. Однак росіяни намагаються там завдати потужного удару українським захисникам, бо такою була вказівка Москви. Метою окупантів на Запоріжжі є прорив оборони ЗСУ, просування вглиб території та окупація всієї області.

Нагадаємо, наступ росіян біля Добропілля було зупинено. Підрозділи Сил оборони України відкинули ворога поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького.

