росія запланувала масштабну провокацію на кордоні. Фото: ГУР

https://racurs.ua/ua/n180733-rosiya-gotuie-masshtabnu-provokaciu-na-kordoni-ukrayiny-ta-bilorusi-gur.html

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Країна-агресор росія запланувала провокацію на українсько-білоруському кордоні.

Українська розвідка отримала інформацію, що найближчим часом військово-політичне командування рф планує проведення масштабної провокації на кордоні України та Білорусі. Про це 9 березня повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Встановлено, що для детального висвітлення провокації до Білорусі має прибути російський пропагандист володимир соловйов. А на 11 березня планується організація телерадіомоста та пряма трансляція з місця подій для пропагандистських ЗМІ у росії. Для цього до Білорусі вже прибули кілька груп росіян.

У розвідці вважають, що плани загарбників можуть передбачати загрозу руйнування об'єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення. У ГУР наголошують, що ворог хоче цією провокацією створити ворожу суспільну думку щодо України з боку білорусів та втягнути Білорусь у війну проти України на боці росії.

У Воєнній розвідці наголосили, що Україна не проводить жодних бойових операцій на території Білорусі.

Нагадаємо, 7 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Володимира Зеленського у причетності до атаки на аеродром Мачулищі біля Мінська, де розташовується бойова й розвідувальна авіація армії рф, оскільки «такі операції не здійснюються без погодження з керівником країни».