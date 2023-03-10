Сили оборони знищили сім малих човнів і 20 солдатів рф — Гуменюк

https://racurs.ua/ua/n180759-syly-oborony-znyschyly-sim-malyh-chovniv-i-20-soldativ-rf-gumenuk.html

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Сили оборони кілька днів тому знищили сім невеликих російських човнів, які ворог обладнав кулеметами. Про це повідомила начальниця пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Противник обладнав човни навісними моторами, облаштував кулеметами, укріпив борти й намагався таким чином дістатися до островів. Ця їхня «акція» була невдалою, адже за три дні човни та особовий склад у приблизно 20 осіб повністю знищені, — розповіла Гуменюк.

Вона також повідомила, що після масованої ракетної атаки росіяни відвели ракетоносії з моря в пункти базування. Вчора армія рф випустила 20 з 24 «Калібрів»