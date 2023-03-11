Усик і Ф'юрі домовилися про проведення бою, але в українця є умова

https://racurs.ua/ua/n180788-usyk-i-f-uri-domovylysya-pro-provedennya-bou-ale-v-ukrayincya-ie-umova-video.html

Ракурс

Олександр Усик та Тайсон Ф’юрі досягли домовленості щодо проведення бою 29 квітня на лондонському «Вемблі».

Про це увечері 10 березня у коментарі ESPN заявив президент WBA Гілберто Мендоза.

WBA President Gilberto Mendoza received confirmation from Oleksandr Usyk and Tyson Fury’s teams that there is an agreement to make the unification fight. They request time to work on the contracts to close the deal. #UsykFurypic.twitter.com/YhWKZMWXMG — WBA Boxing (@WBABoxing) March 10, 2023

Якби до кінця доби Усик та Ф’юрі не домовилися про бій, то WBA б змусила українця захищати титул проти обов’язкового претендента Даніеля Дюбуа.

Олександр Усик погодився на фінансові умови Ф’юрі. Українець записав відео, на якому погоджується розділити гонорар поєдинку 29 квітня 70/30, якщо британець з отриманих коштів виділить 1 млн фунтів стерлінгів Україні.