Усик і Ф'юрі домовилися про проведення бою, але в українця є умова

Олександр Усик та Тайсон Ф’юрі досягли домовленості щодо проведення бою 29 квітня на лондонському «Вемблі».

Про це увечері 10 березня у коментарі ESPN заявив президент WBA Гілберто Мендоза.

