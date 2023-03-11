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Ракурс
Усик і Ф'юрі домовилися про проведення бою, але в українця є умова

Усик і Ф’юрі домовилися про проведення бою, але в українця є умова (ВІДЕО)

11 бер 2023, 08:19
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Олександр Усик та Тайсон Ф’юрі досягли домовленості щодо проведення бою 29 квітня на лондонському «Вемблі».





Про це увечері 10 березня у коментарі ESPN заявив президент WBA Гілберто Мендоза.

Якби до кінця доби Усик та Ф’юрі не домовилися про бій, то WBA б змусила українця захищати титул проти обов’язкового претендента Даніеля Дюбуа.

Олександр Усик погодився на фінансові умови Ф’юрі. Українець записав відео, на якому погоджується розділити гонорар поєдинку 29 квітня 70/30, якщо британець з отриманих коштів виділить 1 млн фунтів стерлінгів Україні.

Гей, жадібне пузо. Я приймаю твою пропозицію 70 на 30, щоб битися 29 квітня на «Вемблі». Але ви пообіцяєте пожертвувати Україні 1 мільйон фунтів відразу після бою. І за кожен день твоєї затримки ви заплатите 1% зі свого гаманця українцям. Домовились? — сказав Усик.

Джерело: Ракурс


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