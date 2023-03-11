Російських мобілізованих передали у підпорядкування військових "народних республік" - їх "викошують" ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n180796-rosiyskyh-mobilizovanyh-peredaly-u-pidporyadkuvannya-viyskovyh-narodnyh-respublik.html

Ракурс

Російських мобілізованих, яких відправили на війну з Україною, опиняються у підпорядкуванні командирів самопроголошених днр та лнр, де зазнають величезних втрат.

Російська служба BBC присвятила цьому питанню свій великий редакційний матеріал.

За словами мобілізованих, їм обіцяли службу у теробороні, а не на лінії фронту. Проте їх все одно перекидають у зону бойових дій, а потім уже підпорядковують їхньому місцевому командуванню. За їхніми словами, командири частин фейкових днр та лнр не зважають на втрати серед мобілізованих з російських регіонів, використовуючи їх як «гарматне м’ясо» при штурмі українських позицій;

Подібне перепідпорядкування мобілізованих та їх підключення до штурмів — не унікальна практика. Але її критикують і військові самопроголошених республік. Співрозмовник BBC, командувач одним із підрозділів «народної міліції» придуманої росіянами лнр, відгукується про поповнення, що прибуває, вкрай різко, втім, звинувачуючи в цьому не самих мобілізованих, а міноборони росії.

Ролики зі скаргами мобілізованих почали з’являтися відразу після того, як перші загони опинилися на передовій. До березня скарги пішли майже щоденним потоком;

Самі штурми українських позицій, на які й відправляють російських мобілізованих із тероборони, не призводять до успіху. Лобові атаки російських частин на українські укріпрайони, що зводилися протягом восьми років, очікувано ведуть до високих втрат серед наступаючих.

Спочатку на цих ділянках фронту масово гинули першими жителі днр і лнр, які зазнали мобілізації. Коли наступальний потенціал цих частин був «сточений», їх почали замінювати — спочатку кадровими російськими військовими, потім добровольцями, а згодом і мобілізованими. Безглуздість подібних маневрів неодноразово відзначалася як військовими експертами, і провладними російськими военкорами.

Зазвичай у роликах зі скаргами мобілізовані нарікають на ті самі речі: погане забезпечення, побиття, зневага до їхніх проблем з боку командування.

До березня 2023 року скарги пішли майже щоденним потоком. Так, у понеділок, 6 березня, зі зверненням до верховного командування виступили мобілізовані із Білгородської області. Старший лейтенант Олег Касумов — так представився на відео чоловік у військовій формі, стоячи на тлі групи своїх підлеглих, — заявив, що відмовляється виконувати поставлені перед ним завдання, оскільки його взвод третій день поспіль зазнає втрат.

За словами офіцера, його з'єднання з мобілізованих мало забезпечувати територіальну оборону Білгородської області, ніж вони в Шебекіно і займалися до перших чисел березня. А потім їх приєднали до Першого армійського корпусу самопроголошеної днр. Касумов стверджує, що мобілізованих за 14 годин довезли до Донецька, відібрали особисті речі та військові квитки, після чого «загнали штурмувати села абсолютно неготовий особовий склад».