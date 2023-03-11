Українські полярники декомунізували станцію "Академік Вернадський"

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Декомунізація докотилася до Антарктиди. Учасники 27 Української антарктичної експедиції (УАЕ) провели масштабний ремонт дороговказу біля станції «Академік Вернадський». На ньому розміщують таблички з назвами та відстанню до різних міст.

Здебільшого це населені пункти, з яких родом наші зимівники або звідки до нас приїздили колеги з інших країн. Оскільки вказівник прослужив понад 20 років, він неабияк потребував оновлення: як фізично, так і змістовно, повідомили українські полярники.

Лікар Василь Матковський та механік Максим Білоус реставрували низку старих табличок, які заіржавіли, наприклад, Черкаси, Київ, Малин, Львів, Харків, Варшава, Ротера (британська станція) та інші, «декомунізували» Кіровоград на Кропивницький, а також «дерусифікували» транслітерацію Вінниці та Одеси.

Крім того, до вказівника додали нові символічні міста — Маріуполь, Херсон та Бучу (їх вперше розмістили на вказівнику ще після звільнення Херсона в листопаді 2022 року), Коломию та Івано-Франківськ (рідні для Василя), Нью-Йорк, Оттаву та столиці (або знакові міста) інших країн, які підтримують Україну.

Кожна експедиція має традицію покращувати нашу станцію, яка на рік стає другою домівкою. Ми вирішили це зробити у такий спосіб, — розказав про ініціативу Василь Матковський.

Він пояснив, що все почалося з ідеї додати покажчик Маріуполя — щоб кожен відвідувач станції бачив: українці пам’ятають місто біля українського моря, де вирувало життя, і колись, зовсім скоро, знову завирує у вільній Україні.

В УАЕ вірять, що незабаром на вказівнику неодмінно з’являться українські Ялта, Мелітополь, Донецьк, Луганськ та інші наші тимчасово окуповані міста.